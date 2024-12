Cinque Terre Express e abbonamenti gratis per studenti: ecco la nuova programmazione ferroviaria per il 2025 in Liguria

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Verrà ufficialmente approvato nella seduta di Giunta regionale di giovedì 19 dicembre il nuovo programma del servizio ferroviario per il 2025 nelle Cinque Terre. Oggi infatti si è tenuto un tavolo di confronto tra l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, l'assessore al Turismo Luca Lombardi insieme agli amministratori e i rappresentanti di categoria.

Cinque Terre Express - Diminuiscono sensibilmente le giornate cosiddette 'rosse', durante le quali il costo del biglietto lievita a 10 euro, solamente a uso dei turisti non residenti in Liguria, che si riducono al 15%, passando da 104 a 35 in corrispondenza dei ponti primaverili e dei weekend estivi fino ad agosto. 129 saranno le giornate gialle, con costo del biglietto a 8 euro, e 68 quelle verdi, con costo del biglietto a 5 euro. Inoltre, dalle 19.30 fino all'ultimo treno della sera - circa alle ore 2 - la tariffa sarà sempre 'verde'.

Abbonamenti - Con il nuovo provvedimento si prevede inoltre: la gratuità totale degli abbonamenti mensili o annuali per i residenti nelle Cinque Terre e per i proprietari di immobili a uso abitativo nei Comuni di Monterosso, Riomaggiore e Vernazza, incluse le frazioni di Corniglia e Manarola, per la tratta Levanto - La Spezia Centrale. Il mantenimento dell'attuale offerta ferroviaria con 102 treni giornalieri nel percorso suddetto, la gratuità degli abbonamenti, nella tratta tra residenza e sede scolastica, per gli studenti under 19 e lo sconto al 50% per gli studenti under 26 di tutta la Liguria.

Dichiarazioni - "Abbiamo lavorato per arrivare a un risultato che da un lato mantenesse l'idea di progetto predisposta nel 2023 e dall'altro, dopo un anno di sperimentazione, andasse incontro alle richieste del territorio apportando le opportune modifiche - hanno detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore Scajola - Nell'incontro con gli amministratori e i rappresentanti delle associazioni di categoria è stato illustrato il provvedimento che domani porteremo in Giunta, sottolineando come i residenti e i proprietari di case nelle Cinque Terre potranno avere l'assoluta gratuità del servizio ferroviario e non più solo uno sconto dell'80%. Riduciamo a 35 le giornate rosse, garantendo, oltre a una razionalizzazione dei flussi turistici, il mantenimento dei 102 treni giornalieri, la gratuità degli abbonamenti per gli studenti under 19 e gli sconti del 50% per gli studenti under 26 di tutta la Liguria".

Studenti e scuola - Verranno approvate anche le misure riguardo la tariffazione per gli studenti: abbonamenti mensili e annuali gratuiti sui treni, nella tratta tra residenza e sede scolastica, per tutti gli studenti under 19 e sconto al 50% per gli studenti under 26, per tutto l'anno 2025.

"Si tratta di una misura importante per mantenere un ausilio concreto, unico in Italia, a favore dei giovani liguri - hanno detto Bucci e Scajola -. Sono stati migliaia gli abbonamenti gratuiti erogati nel 2024 e siamo convinti che l'iniziativa possa avere ancor più successo nel nuovo anno. Garantiamo la gratuità agli studenti under 19 di tutta la Liguria per recarsi a scuola o all'università e diamo un'agevolazione al 50% per le stesse ragioni agli under 26. Regione Liguria dimostra così, ancora una volta, la propria vicinanza a chi utilizza il treno quotidianamente".

Opposizione - La proposta, in particolare per quanto riguarda il Cinque Terre Express, non convince l'opposizione in Regione. In particolare, scrive il segretario regionale del PD Davide Natale: "la tariffa del Cinque Terre express deve ritornare, visto che non c’è un problema di gestione dei flussi turistici come ha affermato in più occasioni Bucci, a essere quella del 2023, ossia 5 euro. Questa la nostra proposta. Oggi Bucci e la sua giunta decidono che, da un lato ribadiscono che non c’è l’esigenza di gestire i flussi turistici e riducono le giornate 'rosse' da 104 a 35, ma dall’altro lato vogliono far cassa sulle spalle dei cittadini e degli imprenditori del levante ligure prevedendo comunque 129 giorni (nello scorso anno erano meno della metà) a 8 euro a tratta. In poche parole dovremmo festeggiare un incremento che non è del 100 per 100 come nel 2024 (dove siamo passati da 5 a 10 euro), ma dell’80 per cento, e vorrebbero gli applausi. Una famiglia di quattro persone che si vuole recare a cena alle Cinque terre, solo per il treno dovrebbe spendere 64 euro. Se Bucci e la sua Giunta fossero i responsabili commerciali di un’azienda riceverebbero un premio produzione a fine anno, ma siccome il loro compito è governare un territorio e lavorare nell’interesse dei cittadini si meritano uno zero. Questa proposta ha il profumo della presa in giro, perché vogliono far passare una riduzione del costo della tratta da 10 a 8 euro mentre invece è un incremento da 5 a 8 euro. Benvenuti alle Cinque terre bancomat della Liguria”.