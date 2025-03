Cina, Apple apre un fondo per l'energia pulita da 99 milioni di dollari

Apple ha annunciato un nuovo fondo per l'energia pulita in Cina del valore di 720 milioni di yuan, poco più di 99 milioni di dollari. "Due terzi della nostra filiera qui funzionano già con energia rinnovabile e questo ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo di funzionare al 100% con energia rinnovabile entro il 2030", ha affermato su Weibo (l'X mandarino) il numero uno del gruppo californiano Tim Cook, impegnato nel suo primo viaggio in Cina del 2025..

Il meccanismo - La mossa fa parte degli sforzi di Apple per trasformare la catena di fornitura al 100% di energia rinnovabile entro il 2030, secondo una nota postata online. Il fondo mira ad aggiungere circa 550.000 megawattora di capacità di generazione di eolico e solare alla rete elettrica cinese ogni anno, che probabilmente aumenterà man mano che più investitori si uniranno all'iniziativa. Gestito dal colosso britannico Schroders, il fondo offre un'altra opzione per le aziende impegnate nell'approvvigionamento di soluzioni di energia pulita ad alto impatto in Cina, compresi i fornitori Apple, ha osservato l'azienda, che mira anche a fornire rendimenti finanziari agli investitori.

Obiettivo 100% - Apple e i suoi fornitori hanno lanciato il primo fondo per l'energia pulita in Cina nel 2018: l'iniziativa ha superato i suoi obiettivi stabiliti, avendo costruito di recente più di 1 gigawatt di progetti eolici e solari in 14 province del Dragone. Il nuovo fondo per l'energia pulita replicherà l'approccio del primo, supportando progetti aggiuntivi di energia rinnovabile, compresi quelli nelle prime fasi di sviluppo. La compagnia sta collaborando con i fornitori in tutto il mondo per passare al 100% di energia rinnovabile.

L'incontro - Dal 2015, ha ridotto le emissioni di gas serra di oltre il 55% e continuerà a impegnarsi per tagli profondi delle emissioni in tutti gli aspetti aziendali. Cook, a Pechino per il China development forum, ha ribadito l'impegno della società "nel promuovere il dialogo tra Usa e Cina al fine di stabilizzare i legami bilaterali con la collaborazione commerciale", nell'incontro avuto domenica con il presidente del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (Ccpit) Ren Hongbin, nel resoconto dei media statali. Cook e altri capi azienda internazionali dovrebbero vedere il presidente Xi Jinping, in un incontro atteso per il 28 marzo.

