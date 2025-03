Rinnovabili, nel 2024 aggiunti 585 Gigawatt: crescita del 15,1%

Le fonti rinnovabili nel 2024 hanno visto un massiccio aumento della capacità installata nel mondo, raggiungendo i 4.448 Gigawatt. L'aumento di 585 Gw lo scorso anno rappresenta il 92,5% dell'aumento totale delle capacità di produzione elettrica installata, e un tasso record di crescita annuale, il 15,1%. Lo rivela l'agenzia internazionale per le rinnovabili, l'Irena, nel suo rapporto annuale "Statistiche 2025 sulla capacità rinnovabile".

Obiettivi lontani - Sebbene il 2024 segni un altro record nella crescita delle rinnovabili e nella capacità installata, i progressi sono ancora lontani dagli 11,2 Terawatt necessari per rimanere in linea con l'obiettivo globale di triplicare la capacità rinnovabile installata al 2030. Per raggiungere questo target, la capacità di fonti pulite deve ora espandersi del 16,6% ogni anno fino al 2030. Inoltre, i progressi segnano ancora rilevanti disparità geografiche.

Valori nel mondo - Come negli anni precedenti, la maggior parte dell'aumento si è registrata in Asia, con la fetta maggiore attribuita alla Cina (quasi il 64% della capacità globale aggiunta), mentre l'America Centrale e i Caraibi hanno contribuito per appena il 3,2%. Il G7 e il G20 hanno contribuito rispettivamente per il 14,3% e per il 90,3% della nuova capacità nel 2024.

