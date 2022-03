"Chiusura totale": la mostra fotografica del lockdown a Genova

di Redazione

Gli scatti di Massimo Cebrelli al Palazzo della Borsa grazie alla Camera di Commercio

Una mostra fotografica che ripercorre il lockdown iniziato nel marzo del 2020 è in corso al Palazzo della Borsa a Genova. Gli scatti sono quelli del fotografo Massimo Cebrelli. Si tratta di 104 immagini in bianco e nero xhe fanno rivivire a chi le immagina quegli storici e drammatici momenti.

La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo al Palazzo della Borsa di via XX Settembre, "Chiusura Totale" il titolo, in un percorso organizzato dalla Camera di Commercio del capoluogo. La mostra resterà aperta 7 giorni su 7, con orario 10/19. L' ingresso gratuito.