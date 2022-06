Chiavari, sanità: l'Asl 4 prolunga di 3 mesi i contratti ai sanitari interinali 

di Redazione

Proroga fino al 30 settembre 2022 dei 58 contratti interinali in scadenza al 30 giugno 2022

Proroga fino al 30 settembre 2022 dei 58 contratti interinali in scadenza al 30 giugno 2022, di cui 41 stipulati a fronte dell'emergenza Covid-19 e ancora connessi a funzioni e servizi legati all'attuale organizzazione e 17 relativi all'ordinaria attività istituzionale.

Lo annunciano congiuntamente la Asl4 Liguria e le rappresentanze sindacali riunite, dopo essersi incontrati e aver condiviso un percorso di stabilizzazione post Covid in particolare per quei contratti in scadenza a fine mese.

"Le Organizzazioni sindacali e la Direzione di Asl 4 nelle more di reincontrarsi per confrontarsi sui capitolati dei servizi in appalto e sull'osservatorio delle liste di attesa, hanno convenuto un ulteriore incontro in vista della prossima scadenza dei contratti nel mese di settembre, per monitorare i livelli occupazionali e le assunzioni utili e opportune da adottare", si legge nella nota.