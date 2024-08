Chiavari: non c'è intesa sul Palazzetto dello Sport tra l'assessore Ferro e il sindaco Mesuti

Botta e risposta tra l'assessore regionale allo sport Simona Ferro ed il sindaco chiavarese Federico Messuti: al centro della disputa la mancanza di finanziamento per il secondo e terzo lotto di lavori al Palazzetto dello sport. A sollevare la delicata situazione il gruppo di opposizione in consiglio comunale che ha messo in evidenza come l'assessore Ferro abbia detto a chiare lettere che "Il palazzetto dello sport non rientra nel programma triennale regionale in quanto il Comune non ha presentato la documentazione per ottenere i finanziamenti". Il sindaco Messuti non ci sta: "Per prima cosa l'assessore regionale Ferro non è neppure venuta una volta a vedere i lavori al nostro palazzetto, poi gli uffici hanno sempre seguito la pratica sia con il Ministero che con la Regione e la documentazione che dura un anno è stata presentata nel 2023 con valore per tutto il 2024". A parte le diatribe ora bisognerà aspettare la nuova Giunta Regionale visto che in amministrazione ordinaria vengono finanziate solo le pratiche già predisposte nel programma dei lavori pubblici, e quindi le centinaia di sportivi che frequentano il centro sportivo chiavarese dovranno attendere parecchio.