Chiavari, l'appello dell'assessore Ratto: "Chi sa qualcosa sull'omicidio di Nada Cella collabori"

L'assessore al turismo del comune di Chiavari Gianluca Ratto lancia un appello affinché si possa trovare al più presto il respondabile dell'omicidio di Nada Cella:

"Chi sa qualcosa sull'omicidio di Nada Cella collabori immediatamente con la giustizia. Da cittadino e da membro della Giunta di Chiavari mi auguro che si giunga finalmente alla verità! Vi sono momenti nella vita in cui tacere divente una colpa e parlare diventa un obbligo, un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre. Oggi è uno di quei momenti. Troppo tempo è passato da quel lontano 1996, dal giorno in cui Nada fu uccisa senza pietà e senza motivo. L'assassina/o che motivo aveva per accanirsi con tanta ferocia?