Val Fontanabuona, incendio sul Monte Ramaceto: in azione un elicottero e due canadair

di Redazione

Nella notte le squadre di vigili del fuoco e volontari hanno tenuto a bada le fiamme ma, al sorgere del sole, è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei

Un altro incendio è divampato in Liguria, dopo quello di una settimana fa su Monte Moro. Le fiamme sono divampate dal tardo pomeriggio di lunedì, sul monte Ramaceto, nei pressi del comune di Orero, in Val Fontanabuona. Nel corso della serata, sono rimaste al lavoro le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamento di Genova e Chiavari, insieme a diversi volontari, che hanno tentato di spegnere il fuoco e mettere in sicurezza la zona.

L'incendio, sospinto anche dal vento, ha divampato per tutta la notte ed ha visto ampliarsi il proprio fronte fino a dividersi: uno ha raggiunto l'ampiezza di un paio di chilometri, l'altro di circa 600 metri.

Dalle prime ore della mattinata di oggi, martedì, sono entrati in azione anche un elicottero e due canadair che stanno sorvolando ininterrottamente la zona dell'incendio, facendo la spola con il vicino golfo del Tigullio per rifornirsi di acqua e scaricarla sul fronte delle fiamme.

[Foto pagina Facebook Limet]