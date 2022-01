Genova, evacuato il Liceo Colombo per un principio di incendio

di Redazione

Mattinata movimentata per gli studenti del Liceo Colombo di Genova. Un principio d’incendio all’interno di un magazzino in via Dino Bellucci, ha indotto i vigili del fuoco a chiedere l'evacuazione degli studenti dalle aule. Fortunatamente tutto si ès volto in maniera ordinata e non ci sono feriti o intossicati.

Secondo le prime informazione a prendere fuoco sarebbero stati rifiuti di legno e carta sistemati nel deposito situato nei pressi del campetto da calcio.