Incendio Monte Moro, nuovi focolai nella notte: vigili del fuoco in azione

di Marco Innocenti

Il vento sta alimentando nuovi incendi che pompieri e volontari stanno tenendo monitorati e sotto controllo. Nessun pericolo per le abitazioni

Continua il lavoro incessante di vigili del fuoco e volontari che, da ormai quasi 24 ore, tengono sotto controllo le fiamme che si sono scatenate intorno alle 2 di notte, fra lunedì e martedì, sulle pendici di Monte Moro.

Intorno alle 22 erano ancora all'opera due squadre di vigili del fuoco inviate da Genova e le squadre di volontari che, nonostante il calar delle tenebre, non hanno mai smesso di lavorare per spegnere i piccoli focolai.

Un lavoro senza fine, reso più complicato dalla presenza di un vento teso che non ha mai smesso di soffiare nella zona, alimentando in continuazione le fiamme. Al momento, comunque, non si segnalano reali pericoli per le case della zona fra Quinto e Nervi.

Una situazione che verrà comunque monitorata nel corso di tutta la notte, per evitare che i focolai sparsi possano unirsi in un fronte comune delle fiamme, mettendo così in pericolo le abitazioni circostanti. Purtroppo, visto l'arrivo del buio, per fronteggiare la situazione, non è possibile l'utilizzo di mezzi aerei, almeno fino alle prime luci dell'alba.