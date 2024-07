Chiavari, crisi Wyscout: sindacati e lavoratori incontrano Comune

Dopo il licenziamento collettivo di venti dipendenti di Wyscout, a Palazzo Bianco a Chiavari si è tenuto un incontro tra amministrazione comunale, i sindacati della Uil e Cgil, e i lavoratori dell'azienda. "Massima solidarietà e disponibilità da parte nostra per arrivare ad una soluzione condivisa nell'interesse delle professionalità a rischio. È necessario un impegno fattivo da parte di tutte le istituzioni per difendere i diritti e le competenze specifiche del capitale umano presente a Chiavari" hanno affermato il sindaco Federico Messuti e il vicesindaco Michela Canepa in una nota.

"Abbiamo così deciso di convocare il 24 luglio, alle 8.30, una commissione consiliare congiunta 'Servizi sociali' e 'Sviluppo economico-Attività produttive' per discutere insieme il problema e difendere il lavoro di questi ragazzi. Oltre alle sigle sindacali e ai lavoratori di Wyscout, inviteremo anche i parlamentari del nostro territorio, l'assessore regionale Sartori, l'attuale proprietà dell'azienda e la precedente" affermano.

"Porterò la questione all'attenzione del Consiglio Metropolitano, è nostro dovere mettere in atto tutte le misure necessarie a salvaguardare i posti di lavoro e a sostenere le famiglie coinvolte in prima persona - aggiunge Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale e vicesindaco di Città Metropolitana - L'esperienza, le qualifiche e la professionalità dei lavoratori devono essere valorizzate e difese, non possono essere fagocitate da mere logiche di mercato che puntano al profitto. Ci impegneremo a tutti i livelli affinché questo non accada".

"Abbiamo chiesto alla Giunta comunale di Chiavari di aiutarci in questa fase delicata a scongiurare i licenziamenti che sono un inizio di percorso - dichiara Fabio Servidei, Uiltucs Liguria - Le istituzioni a tutti i livelli si stanno attivando: occorre un tavolo istituzionale che definisca un piano B che garantisca continuità lavorativa per non disperdere le competenze e creare alternative. Ringraziamo il sindaco di Chiavari Messuti, gli assessori regionali Sartori e Piana e il vice sindaco di Genova Piciocchi che si sono attivati per studiare il caso e trovare una soluzione. Chiediamo un confronto anche con i parlamentari liguri affinché la questione di Wyscout sbarchi anche in Parlamento".

"La Filcams Cgil è al fianco dei lavoratori di Wyscout e delle loro famiglie in un momento difficile della loro vita che li vede passare da protagonisti di una azienda fiore all'occhiello dell'economia chiavarese a parte in causa di una procedura di licenziamento preoccupante e svilente per la loro dignità e professionalità. La Filcams Cgil sarà presente a tutti i tavoli istituzionali che ci si è premurati di attivare unitariamente con Uiltucs per garantire a questi lavoratori continuità occupazionale e ridare loro una prospettiva di futuro" conclude Simona Nieddu, Segretaria Regionale Filcams Cgil Liguria.