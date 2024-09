Chiavari, crisi Wyscout, Cavo (NM): "Governo disponibile a collaborare con enti locali"

La vertenza Wyscout all'attenzione del ministero delle Imprese e del Made in Italy. A sollevare la questione dell'annunciato licenziamento di una ventina di dipendenti con la riduzione degli addetti dei reparti di footage, database e tagging che rappresentavano il cuore pulsante della società nata proprio nel 2004 nel Tigullio è stata la deputata ligure di Noi Moderati Ilaria Cavo, vicepresidente della commissione Attività Produttive della Camera.

“Ho presentato un'interrogazione a risposta immediata per dare una risposta all'appello giunto proprio dal Comune di Chiavari che, con il sindaco Federico Messuti e il presidente del Consiglio comunale Antonio Segalerba, ha chiesto ai rappresentanti liguri di percorrere ogni strada possibile per scongiurare una soluzione inammissibile, che prevede la sostituzione del nostro personale con dipendenti indiani, che gli stessi chiavaresi avevano formato e preparato. Dopo l'acquisizione nel 2019 di questa brillante azienda italiana, l'americana Hudl, nonostante un utile in miglioramento e un fatturato solido, ha deciso di ridurre gli addetti di questi reparti chiavaresi e delocalizzarli lasciando a casa i lavoratori”, ricorda Ilaria Cavo.

Il sottosegretario Fausta Bergamotto ha risposto all'interrogazione. “Per quanto la vertenza, per ragioni di dimensioni dell'azienda, non può essere gestita a un tavolo ministeriale, il governo si è reso disponibile, in accordo con Regione Liguria, a verificare eventuali strumenti di supporto utili al superamento di questa situazione – sottolinea la deputata ligure di Noi Moderati -. Ringrazio il ministero per la disponibilità e mi impegno a verificare ogni possibile azione per scongiurare una situazione che per il territorio sarebbe particolarmente pesante”.