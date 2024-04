Chiavari, Confindustria Tigullio chiede bando per 'ultimo miglio' banda larga

Un bando per "l'ultimo miglio" della banda larga in favore delle imprese, piccole e piccolissime del Tigullio. Lo chiede Confindustria Tigullio per voce del suo presidente Giancarlo Durante intervenuto questa mattina all'Economic Forum Giannini di Chiavari. Durante ha anticipato quella che sarà la sua proposta che sottoporrà all'assemblea di Confindustria Tigullio in programma il 27 maggio. "Sappiamo come le compagnie di telecomunicazioni nelle installazioni della banda larga guardino ai numeri - ha detto Durante - e questo è un problema per quelle imprese che hanno sede soprattutto nell'etroterra del Tigullio. Per loro occorre che ci sia un aiuto per potersi connettere alle cosiddette colonnine rosse in modo da poter essere competitive e aprirsi sempre di più al mondo". L'appello è stato raccolto dal prof. Lorenzo Cuocolo, presidente di Filse, società in house della Regione Liguria, che lavora nell'ambito della strategia economica dell'Ente, che vede una possibilità nel nuovo settennato europeo. "L'Europa svilupperà due filoni, quello della transizione ecologica e quello della transizione digitale. Credo ci saranno possibilità concrete".