Chiavari: Comune individua sede alternativa per l'asilo "sfrattato" da edificio pericolante

Il Comune di Chiavari aprirà una nuova sezione nella scuola dell'infanzia a Ri Basso per accogliere una parte dei bambini iscritti alla scuola materna di via Delpino, a suo tempo sede anche del liceo ginnasio omonimo (nella foto) chiusa a novembre scorso a seguito del crollo di un pavimento. Lo spiega il sindaco di Chiavari Federico Messuti dopo una protesta dei genitori dei piccoli utenti della scuola materna rimasta inagibile.

"Restiamo sorpresi dalle affermazioni di alcuni genitori e del personale dell'asilo privato della Torre, che ci accusano di non aver trovato soluzioni di fronte all'improvvisa chiusura della struttura a seguito del crollo della pavimentazione. - commenta il primo cittadino - Crediamo che le critiche vadano rivolte a chi ha tenuto i bambini e le insegnanti in una struttura a rischio che fortunatamente non ha provocato nessun ferito".

"Grazie alla collaborazione con il Ministero e i comprensivi chiavaresi, siamo riusciti ad attivare una nuova sezione della scuola dell'infanzia a Ri Basso che potrà accogliere 26 bambini, aumentabili fino ad un massimo di 29 - aggiunge - tra i vari interventi di messa in sicurezza, attualmente in corso, negli istituti scolastici comunali, in via Mafalda di Savoia è in corso la costruzione delle Mazzini Est, una nuova e moderna scuola dell'infanzia, per un importo complessivo di oltre 3 milioni di cui 2 milioni e 115mila euro ottenuti dal Pnrr".