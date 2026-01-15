Chiavari, chiusa l’uscita A12 da Livorno dal 19 gennaio per lavori fino al 6 marzo

Il Comune di Chiavari comunica che dalle 22 di lunedì 19 gennaio sarà chiusa l’uscita autostradale per chi arriva da Livorno, sull’A12 Genova-Livorno al km 38 circa. La chiusura, programmata da Autostrade per l’Italia, resterà in vigore fino alle 6 di venerdì 6 marzo e servirà per lavori di messa in sicurezza dello svincolo, con la sostituzione delle barriere esistenti.





Nello stesso periodo, sulla rampa di ingresso in direzione Genova sarà attivo un senso unico alternato regolato da semaforo, necessario per completare le operazioni di sostituzione delle barriere. Il Comune invita automobilisti e cittadini a prestare attenzione alla segnaletica, a valutare percorsi alternativi e a organizzare per tempo gli spostamenti.

