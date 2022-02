Cessione Carige, Toti e Bucci: "Dev'essere punto di riferimento per la nostra Liguria"

di Marco Innocenti

La reazione del governatore e del sindaco alla notizia dell'accordo con Bper: "Ci auguriamo sia l'inizio di un percorso di lungo respiro"

Quella di oggi potrebbe essere la giornata nella quale la storia di Banca Carige prende nuova linfa. La cessione dell'80% dell'istituto genovese a Bper, infatti, è accolta con nuovo entusiasmo, anche dalle istituzioni liguri. “Ci auguriamo che oggi si possa cominciare un percorso di lungo respiro - hanno detto Giovanni Toti e Marco Bucci, rispettivamente governatore della Liguria e sindaco di Genova - in cui venga soprattutto tutelata la territorialità di Banca Carige e che in questo modo vengano salvaguardati i risparmiatori e la filiera delle imprese che sull’istituto di credito hanno sempre contato e su cui continuano a contare. Una banca che deve essere un riferimento centrale per la nostra Liguria, anche dal punto di vista occupazionale, così come lo è sempre stata in questi anni”.