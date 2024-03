Ceranesi, la frana che inghiotte strade e case. Il sindaco: "Serve l'aiuto della Regione"

Sulla frana che sta riguardando le alture di Ceranesi, a Telenord, interviene il sindaco Claudio Montaldo. Lo fa per ribadire tutta la preoccupazione per una situazione in movimento da decenni che le recenti piogge hanno aggravato per velocità e gravità.

"Ci sono in corso azioni per quasi un milione di euro, ma adesso la priorità deve essere quella di ridare una strada alle persone che non possono giungere alle rispettive abitazioni. Per farlo serve l'aiuto sovracomunale della Regione già informata del nostro pesantissimo disagio. C'è necessità, pure, di un coinvolgimento dell'opinione pubblica perchè la questione di San Pietro non riguarda soltanto 30 persone. E' un tema della Liguria tutta" afferma l'amministratore municipale.