Celebrata la consegna di Msc World Europa: è la nave green a gnl più avanzata al mondo

La Divisione Crociere del Gruppo MSC e Chantiers de l'Atlantique hanno celebrato a Saint-Nazaire la consegna di MSC World Europa con tecnologia a celle a combustibile alimentate a GNL.

La Msc World Europa che sarà in servizio nel Mediterraneo nel 2023, si legge in una nota, è così la nave da crociera "green" più avanzata e performante al mondo, "in grado di ridurre in maniera significativa l'impatto ambientale complessivo della nave, eliminando quasi del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui gli ossidi di zolfo e le polveri sottili, e riducendo inoltre notevolmente gli ossidi di azoto e le emissioni di CO2 fino al 25%".



"MSC World Europa rappresenta la nuova fase del nostro viaggio verso le emissioni zero e le crociere sostenibili, simboleggiando il nostro impegno incrollabile a riguardo, nonché un decisivo passo in avanti per la nostra Divisione crociere, l'intero gruppo MSC e l'industria crocieristica nel suo complesso, grazie alle numerose innovazioni dal punto di vista ambientale, della tecnologia marina, del design e delle soluzioni per gli ospiti", dice Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo MSC "Abbiamo raggiunto una nuova tappa nel settore della crocieristica con MSC World Europa, la nave più grande mai costruita per un armatore europeo", afferma Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l'Atlantique.

"Dal punto di vista tecnologico, MSC World Europa, è dotata di un sistema di propulsione a gas naturale liquefatto (GNL), presenta un nuovo livello di prestazioni ed efficienza dell'industria crocieristica. Si tratta di una pietra miliare nel processo di riduzione delle emissioni, in quanto MSC World Europa è la nave che emette meno emissioni di tutta l'industria crocieristica".