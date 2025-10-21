Cekia: i nuovi filobus a batteria del gruppo Škoda pronti per Ostrava

L’azienda di trasporti pubblici di Ostrava (DPO) e il Gruppo Škoda hanno stipulato un contratto quadro per la fornitura di un massimo di 16 nuovi filobus a batteria Škoda 26Tr. Di questi, 14 veicoli sono ordinati nell’ambito della prestazione contrattuale di base, mentre 2 veicoli rientrano nell’ambito dell’opzione. I primi filobus saranno consegnati nel 2027 e il valore totale dell’ordine supera i 268 milioni di corone ceche.

I nuovi filobus, con carrozzerie moderne, saranno a due assi, completamente ribassati e climatizzati. Saranno dotati di un moderno sistema di informazione e check-in. Per la sicurezza di passeggeri e conducenti, i veicoli sono dotati di un sistema di telecamere. Grazie alle batterie di trazione, i filobus hanno una portata wireless di almeno 15 km, che consentirà loro di servire in modo affidabile tratte al di fuori della rete filoviaria, ridurre al minimo l’impatto sui passeggeri durante chiusure e deviazioni, o espandere le operazioni a nuovi quartieri cittadini, il tutto completamente a emissioni zero.

“Ostrava è da tempo una delle città più all’avanguardia nel campo del trasporto urbano e apprezziamo molto la continua collaborazione. I nuovi filobus 26Tr con autonomia a batteria offriranno maggiore flessibilità, comfort ed efficienza operativa sia al vettore che ai passeggeri”, afferma Karel Majer, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Škoda Electric, parte del Gruppo Škoda.

“Il vantaggio è che il veicolo può servire anche strade prive di cavi, pur rimanendo completamente elettrico, ovvero silenzioso e a zero emissioni. All’esterno, il filobus passerà all’alimentazione a batteria e funzionerà come un autobus elettrico”, afferma Daniel Morys, CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione di DPO, aggiungendo: “I nuovi filobus saranno inoltre dotati di aria condizionata completa e di un sistema di telecamere che include una telecamera anticollisione. Vogliamo garantire il massimo comfort e sicurezza ai passeggeri”.

