CDP lancia 'Valore per il Territorio': incentivi per ricerca in tema di sostenibilità

Cassa Depositi e Prestiti presenta “Valore per il Territorio”, un’iniziativa rivolta a università e giovani ricercatori per premiare progetti innovativi in quattro ambiti chiave: economia circolare e sostenibilità, innovazione tecnologica e digitale, occupabilità e inclusione sociale, rigenerazione delle periferie.

Il progetto si rivolge a ricercatori universitari, dottori di ricerca e dottorandi fino a 35 anni, oltre a laureati e laureandi magistrali fino a 28 anni, e mette a disposizione un contributo complessivo di 500mila euro. La selezione dei progetti terrà conto della distribuzione geografica, con attenzione al nord, centro e sud Italia.

Sono previsti premi di 150mila euro per i tre migliori progetti di ricerca, riconoscimenti da 10mila euro per altrettante tesi di dottorato e quattro premi da 5mila euro per tesi di laurea. Le candidature devono essere presentate entro il 31 marzo 2026.

