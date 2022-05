Castelnuovo di Porto, ecco il polo logistico Roma Nord

di Edoardo Cozza

Il vicesindaco della Città metropolitana Pierluigi Sanna: "Nasce un insediamento produttivo, ad alto valore aggiunto dal punto di vista della ecosostenibilità"

È stato inaugurato il Polo logistico Roma Nord, sulla Strada provinciale 51b, a Castelnuovo di Porto. Alla cerimonia di inaugurazione, che ha previsto la piantumazione simbolica del “primo albero”, hanno partecipato il vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna, il sindaco di Castelnuovo di Porto Riccardo Travaglini, l’assessore regionale ai lavori pubblici Mauro Alessandri e dei rappresentanti delle imprese da cui è nato il progetto.

Il nuovo polo logistico Roma Nord è un progetto nato da due imprese leader internazionali nel settore della logistica, Engineering 2K e Prologis, e prevede la realizzazione di un’area coperta di 32 mila metri quadri destinata allo stoccaggio e alla distribuzione di farmaci, in grado di assorbire un bacino occupazionale di oltre 250 addetti più il relativo indotto.

Il vicesindaco della Città metropolitana Pierluigi Sanna ha commentato: “Nasce nel territorio un insediamento produttivo, ad alto valore aggiunto dal punto di vista della ecosostenibilità. Riqualificare le aree abbandonate e trasformarle in insediamenti produttivi è creare valore e sviluppo, rispettando allo stesso tempo l’impatto ambientale. Un’area come questa diventerà strategica e ampiamente funzionale, al quadrante come all’intero territorio. Opere come questa dimostrano che quando il pubblico sostiene e crea buone relazioni con il mondo delle imprese, questo va a beneficio di tutti”.