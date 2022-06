Castanini (Liguria Digitale): "Con 'prenoto salute' basterà un clic per scegliere visite e prestazioni"

di Edoardo Cozza

Con i fondi del Pnrr la tecnologia rivoluzionerà la sanita ligure: sempre più ricette non cartacee e un portale simile a quello usato per le vaccinazioni

I fondi del Pnrr serviranno anche a rendere sempre più tecnologico e digitale il settore della sanità. In Liguria c'è molta vivacità sul tema e presto verranno presentate importanti novità. A Telenord Enrico Castanini, amministratore unico di Liguria Digitale, ne anticipa qualcuna: "Intanto la completa dematerializzazione della ricetta, sia rossa che bianca, senza doverla ritirare dal medico; ma poi ci sarà un portale 'Prenoto Salute' sulla falsariga di 'Prenoto Vaccino', con il quale prenotare con le stesse modalità già conosciute per le vaccinazioni anti-covid, dunque via cellulare o via pc o via tablet, le prestazioni mediche o le visite e anche dove effettuarle. Il tutto si affiancherà ai sistemi già vigenti: aumentano i modi di interagire con la sanità".

Per Castanini non ci dev'essere una sorta di ritrosia nell'accettare queste novità: "In Liguria si ha sempre timore di apportare questo tipo di novità, ma poi abbiamo visto come subito dopo aver introdotto le ricette dematerializzate ne circolavano centinaia di migliaia e anche quando abbiamo lanciato 'Prenoto Vaccino', aiutati o no, già tanti over 90 avevano indicato la loro scelta dopo un giorno".