Caso Toti, Sansa a Telenord: "Martedì i cittadini vengano in consiglio regionale. Candidature? Serve coraggio"

Ospite della rassegna stampa quotidiana di Telenord, Ferruccio Sansa (consigliere regionale, già candidato alla presidenza della Regione, oggi capogruppo dell'omonima lista) ricorda l'iniziativa lanciata per la seduta del consiglio regionale di domani 28 maggio: "Le istituzioni sono nostre, cioè di tutti, dei liguri. Martedì si terrà il Consiglio Regionale: dobbiamo andarci, insieme, farci vedere, farci sentire. Lavoratori, pensionati, studenti, associazioni, comitati, persone. Andiamo in Regione. mostriamo a tutti che vogliamo restituire le istituzioni ai cittadini. La crisi della Liguria è anche un'occasione, un nuovo modo di intendere la politica e le istituzioni in Italia deve partire da qui, da noi".



Sulle prospettive aperte da un eventuale voto anticipato, Sansa sostiene: "Il centrodestra è allo sbando, Fratelli d'Italia rivendica la Regione ma non ha nessuno che possa fare il presidente. Per quanto riguarda il centrosinistra, serve coraggio. Non pensiamo che il candidato giusto sia quello della mia lista, non parliamo di ticket, presidente e vicepresidente: vedo circolare ipotesi allarmanti, mai come stavolta bisogna fare spazio alle competenze, senza distinzioni di lista, nell'interesse dei liguri".