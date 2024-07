Caso Toti, Salvini: "Quel che accade a Genova è gravissimo per la democrazia"

"Quel che sta accadendo a Genova è gravissimo. Non per la politica, per la democrazia"."Spero e conto che né Giovanni Toti né il Centro destra si facciano intimidire". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Radio Libertà a proposito dell'inchiesta che ha coinvolto il Governatore della Liguria. "Fermiamoci ai quaquaraqua, non andiamo oltre, chi usa la giustizia politicizzata per provare a ribaltare il risultato delle urne non fa mai un buon servizio al Paese né a se stesso. Per togliere le libertà a qualcuno ci deve essere il pericolo di fuga, reiterazione del reato o inquinamento delle prove".

Secondo Salvini non siamo di fronte a questi casi e si tratta di "una scelta politica, lo dico rispettosamente parlando, spero e conto che né Giovanni Toti né il Centro destra si arrendano e si facciano intimidire. Sarebbe un precedente pericolosissimo. E in base a un dubbio, un sospetto, pezzi di intercettazioni, si manda in carcere un sindaco, un idraulico, un governatore. In un Paese civile si è colpevoli dopo tre gradi di giudizio. Sugli arresti domiciliari non c'è un limite. Non è un problema della politica, può accadere a un architetto, a un medico, un insegnante, puoi rimanere dentro per mese, magari non inizia neanche il processo e tu sei fottuto. Quel che sta accadendo a Genova è gravissimo. Non per la politica, per la democrazia".