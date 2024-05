Caso Toti, Pirondini (M5s): "Toti ancora non si è dimesso? Noi mai sullo yacht di Spinelli, né ci ha dato soldi"

"Aldo Spinelli ha detto agli inquirenti che lui ha pagato tutti. No, lo correggiamo: avrà sicuramente pagato molti ma non tutti, perché il M5S non prende quei finanziamenti, non partecipa a quel sistema di potere e non è mai salito sulla sua barca. D'altronde era lui stesso nel 2022 a dire che auspicava la nascita di un nuovo governo facendo fuori il M5S e con tutti gli altri partiti dentro". Lo ha scritto in una nota il senatore genovese del M5S Luca Pirondini.





"Ma veramente - aggiunge - Giovanni Toti non si è ancora dimesso? Quanto tempo deve ancora passare affinché compia un gesto di decenza tanto ovvio? Con il passare dei giorni il quadro dell'inchiesta si aggrava, dagli interrogatori emergono dettagli sconcertanti e lui è ancora al suo posto. Leggiamo che ci starebbe pensando, che qualcuno nel centrodestra auspica un passo indietro, che la presidente Meloni attende le sue risposte. Ma è tanto difficile avere un sussulto di dignità e capire che non possono infangare così le istituzioni? Ci sono gravissimi riscontri su un disgustoso intreccio corruttivo tra una parte della politica ligure e un ristretto gruppo di imprenditori che avrebbe scardinato le basilari regole del mercato con gli inviti in barca ed enormi elargizioni tutt'altro che liberali ai partiti politici".