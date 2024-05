Caso Toti, Piana su dimissioni Cozzani: "Per il governo della Regione non cambia nulla"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il Presidente ad interim di Regione Liguria Alessandro Piana ha risposto sulle dimissioni di Matteo Cozzani da capo di gabinetto in Regione Liguria: "E' una decisione che avrà meditato con i propri legali, non possiamo far altro che accettare le dimissioni e non commentare, perché ogni commento andrebbe a discapito di chi è indagato e si trova a rispondere su tutta una serie di domande da parte degli inquirenti. Accettiamo le dimissioni".





Nel governo della Regione, secondo Piana, "non cambia assolutamente nulla. Abbiamo visto come ci sia una legge che, in caso di assenza temporanea del Presidente, consente alla Regione di andare avanti con il vicepresidente ad interim. Figuriamoci se non si può andare avanti con l'attività amministrativa senza un capo di gabinetto. Non voglio di mancare di rispetto a nessuno, ma è improponibile il paragone".