Caso Toti, Fratoianni (Si): "Inaccettibile trattare questioni pubbliche su uno yacht. Diga, appalto senza gara non è normale"

"Sinistra Italiana presenterà in Parlamento una proposta di legge molto semplice per vietare ai soggetti privati con interessi a qualsiasi titolo nella pubblica amministrazione di finanziare la politica". Lo spiega il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in visita a Genova per presentare il proposta di legge. "L'urgenza è confermata dalla realtà, ce l'ha sbattuta in faccia la vicenda ligure, se fosse stato necessario, ce la sbatte in faccia la promiscuità indebita tra l'interesse generale e l'interesse particolare. - sottolinea - È inaccettabile che chi ha il compito di amministrare l'interesse generale discuta a bordo di uno yacht di questioni che riguardano l'interesse pubblico".

"Faccio un appello a tutti i leader e segretari degli altri partiti affinché la proposta di legge venga approvata subito, si può fare, mi auguro rispondano. - dichiara Fratoianni - Penso che sia arrivato il momento di fare pulizia e che a fare pulizia sia innanzitutto la politica prima che arrivi la magistratura, la magistratura farà il suo corso, noi siamo garantisti sul caso Liguria come sempre, altri sono garantisti a targhe alterne, garantisti con i colletti bianchi e quasi mai in altre situazioni". "Si intervenga su quella modalità per allargarne l'efficacia - ha detto Fratoianni rispondendo a chi gli chiedeva se Il due per mille non è stato sufficiente a finanziare i partiti - ma si può fare politica anche con meno soldi. Noi non prendiamo una lira dai soggetti privati eppure facciamo politica. Se mi dicono che non bisogna ripristinare il finanziamento pubblico, la discussione la faremo per tempo, allora si faccia politica con meno risorse".

"C'è una questione che riguarda le grandi opere in Liguria che viene prima dei meccanismi potenzialmente corruttivi, l'abitudine a fare enormi appalti senza gara, è una cosa normale? Io penso di no. Per quanto riguarda la nuova diga del porto di Genova parliamo di un appalto di oltre un miliardo, soldi pubblici, vale anche per il ponte sullo Stretto di Messina". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in visita a Genova commenta l'affidamento senza gara del secondo lotto della nuova diga del porto del capoluogo ligure, il più grande intervento di potenziamento della portualità italiana finanziato anche attraverso il Pnrr. "Non c'è una gara, io penso che bisogna finirla con tale modalità, è necessario cambiare strada, vale per tutti, chiunque governi", aggiunge.