Caso Toti, Bazoli (Pd): "Cosa aspetta governo a decretare la sospensione?"

"Il decreto Severino prevede che eventuali misure coercitive per un presidente di Regione, come gli arresti domiciliari, comportino la sospensione dalle funzioni. In tali casi, la cancelleria del tribunale o la segreteria comunicano gli atti al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il dpcm che accerta la sospensione. In precedenti occasioni i tempi del dpcm sono stati rapidissimi. Nel caso della vicenda che riguarda la regione Liguria, l'ordinanza con la quale è stata disposta la misura degli arresti domiciliari per il presidente Toti è del 7 maggio 2024. Siamo a giugno: perché il governo, in questo caso, non ha ancora emanato il dpcm che accerta la sospensione"? Così Alfredo Bazoli, capogruppo del Pd in commissione Giustizia a Palazzo Madama.