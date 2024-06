Caso Toti, Bagnasco (FI): "Fiducia al presidente, alla magistratura chiediamo tempi brevi"

Bagnasco sul caso Toti:

"I partiti della coalizione hanno dato la fiducia a Toti sin dal primo giorno. Forza Italia in particolare, che da sempre è un partito garantista, in una situazione del genere deve essere in testa nel rivendicare i diritti di una persona che è stata legittimamente eletta dai cittadini liguri e che, per una inchiesta della magistratura che ad ora non è ancora sfociata in qualcosa di determinato, è stata sospesa dal proprio incarico. Questo è un fatto per noi particolarmente grave e delicato. Abbiamo la massima fiducia nella magistratura, ma chiediamo tempi più brevi". Così Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa, intervenendo a Tgcom24. "Io spero, e credo - ha proseguito - che la magistratura non voglia fare nessuna invasione di campo, ma bisogna muoversi tutti con tanta tanta attenzione, che non vuol dire rinunciare alle proprie prerogative. I tempi devono essere ovviamente brevi, perché la Regione in questo momento è governata da persone molto valide", ma manca "una guida politica di livello votata dai cittadini. La situazione è delicata", ma "garantiamo la fiducia al Presidente Toti", ha concluso.