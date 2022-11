Casarza Ligure concede sala per dibattito contro vaccini anti-covid: è scontro tra Pd e Comune

Il gruppo del Partito Democratico in consiglio regionale attacca il comune di Casarza Ligure per "il patrocinio ad un evento contro le vaccinazioni anti-Covid". Il sindaco di Casarza Ligure, Giovanni Stagnaro, ribatte così: "Abbiamo dato il patrocinio, lo confermo, ma significa semplicemente che abbiamo concesso la sala pubblica ad un gruppo di cittadini per garantire l'esercizio della libertà di espressione, cosa che facciamo con tutti, sempre nel rispetto della legalità s'intende e senza scopo di lucro". Nel mirino del Pd è finito il documentario "Invisibili" sulle "reazioni avverse da vaccinazione contro Covid 19", con relazioni e dibattito su dati e aspetti giuridici.

"Trovo pericoloso che un'amministrazione pubblica patrocini un evento contro le vaccinazioni anti-Covid - afferma Luca Garibaldi, capogruppo del Pd in Regione, innescando la polemica - Inaccettabile discutere tutte le battaglie che sono state messe in campo per la diffusione del vaccino per mettere in sicurezza i più fragili". "Io sono vaccinato, ma a Casarza Ligure, da sindaco, me ne prendo la responsabilità, diamo spazi a tutti coloro che legalmente vogliono usufruire di uno spazio pubblico per esprimere le proprie opinioni, per me non c'è polemica, non mi risulta che l'evento sia contrario alla legge", dice ancora il primo cittadino di Casarza Ligure.