Carlo Sangalli resta alla guida di Confcommercio, riconferme per i liguri Lupi, Cavo e Messina

1️⃣ Carlo Sangalli resterà alla guida di Confcommercio per il prossimo quinquennio

2️⃣ Riconfermati in Consiglio Enrico Lupi, Alessandro Cavo e Stefano Messina

3️⃣ Focus sulle sfide future per commercio, turismo e trasporti in Liguria

La notizia nel dettaglio

L'assemblea di Confcommercio nazionale ha confermato Carlo Sangalli alla presidenza della Confederazione per il prossimo quinquennio. Sangalli, in carica dal 2006, continuerà a guidare il sistema associativo delle imprese del terziario, in un momento di importanti trasformazioni economiche e sociali. Tra le conferme nel Consiglio spiccano quelle di Enrico Lupi, Alessandro Cavo e Stefano Messina, figure di riferimento per la Liguria e per il settore economico regionale.

Continuità strategica - La rielezione di Sangalli assicura stabilità a Confcommercio, che rappresenta le imprese del commercio, turismo, servizi, trasporti e cultura. La Confederazione si pone come interlocutore fondamentale per la valorizzazione del tessuto economico locale, promuovendo politiche a sostegno delle imprese e del lavoro autonomo.

Ruolo della Liguria - La presenza di Enrico Lupi, presidente di Confcommercio Imperia e della Camera di Commercio Riviere di Liguria, rafforza il ruolo della regione nelle dinamiche associative nazionali. Lupi ha sempre sostenuto l’importanza di investimenti mirati per il rilancio del turismo e dell’accoglienza, settori chiave per l’economia ligure.

Settore commerciale - Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova e vicepresidente della Camera di Commercio di Genova, sottolinea la necessità di politiche a tutela delle piccole e medie imprese. "La concorrenza con le grandi catene e il commercio online è una sfida cruciale. Serve incentivare il ‘compra sotto casa’ per contrastare la desertificazione commerciale e proteggere l’occupazione stabile", afferma Cavo.

Trasporti e logistica - Stefano Messina, vicepresidente di Confcommercio Genova per il settore trasporti e presidente di Assarmatori, evidenzia l’importanza delle infrastrutture per la Liguria. "Dobbiamo migliorare la connettività della regione. Progetti come il Terzo Valico e la Gronda sono fondamentali per lo sviluppo economico e la competitività dei nostri porti", dichiara Messina.

Sfide future - La Liguria si trova ad affrontare trasformazioni che vanno dal commercio al turismo, fino alla logistica portuale. Investimenti in marketing, infrastrutture e formazione sono essenziali per garantire servizi di qualità e attrarre visitatori nazionali e internazionali. Confcommercio Liguria continua a lavorare per supportare le imprese e favorire la crescita sostenibile del territorio.

