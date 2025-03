Genova, stanziati oltre 2 milioni per la manutenzione di percorsi pedonali, muri e creuze

Oltre due milioni di euro per la manutenzione di muri, creuze e scarpate, ma anche degli infissi degli edifici comunali comprese le scuole. I progetti definitivi sono stati approvati oggi durante la seduta della giunta itinerante alla Foce: riguardano interventi di ripristino e recupero di percorsi pedonali storici e di creuze, con una spesa di 500.000 euro, l'abbattimento di barriere architettoniche su strada, per 250.000 euro.

"Il lavoro che stiamo portando avanti anche con la preziosa collaborazione della Consulta delle persone con disabilità, introducendo come conditio sine qua non nelle nuove progettazioni, ormai da anni, dei requisiti di piena accessibilità, va proprio nella direzione di promuovere una città dove sia facile e alla portata di tutti muoversi a piedi o con un trasporto pubblico ambientalmente sostenibile, uno dei cardini delle linee guida della nuova programmazione territoriale, da poco varate - dichiara il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi - Una recente statistica del Sony comuputer science laboratories di Roma, diffusa oggi, indica Genova nella top ten tra le città europee più accessibili a piedi, con servizi raggiungibili in pochi minuti dai cittadini. Genova è sicuramente una città complessa, ma l'obiettivo è renderla sempre più accessibile, valorizzando anche i percorsi pedonali storici e periurbani ".



"Si tratta di interventi che rientrano nella terza annualità dell'accordo quadro per i percorsi storici e nella prima annualità per il Peba, piano eliminazione barriere architettoniche - spiega l'assessore ai Lavori pubblici De Fornari - questi lavori si aggiungono a quelli già in corso e approvati nell'ambito dele manutenzioni diffuse sui diversi municipi, di recente implementati con 500.000 euro di risorse interne all'ente".

Sono stati approvati dalla giunta anche i progetti di fattibilità tecnico economica per interventi di fornitura, posa in opera, manutenzione, restauro di infissi interni ed esterni in legno o metalli in edifici del patrimonio comunale, comprese le scuole (300.000 euro) e di manutenzione straordinaria di muri di sostegno di tipo patrimoniale, scarpate, reti di drenaggio urbano, giunti di competenza comunale (1 milioni di euro).

