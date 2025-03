Donna travolta da una palma, alle 14.23 cittadini riuniti in un minuto di silenzio per Francesca Testino

Un minuto di silenzio pieno di dolore e rabbia, bandiere a mezz'asta e la città di Genova che si stringe in un forte abbraccio per Francesca Testino, la donna che mercoledì pomeriggio ha perso la vita dopo essere stata travolta da una palma in piazza Paolo da Novi, nel quartiere della Foce.

In memoriam - La cittadinanza si è riunita proprio in quel punto per osservare un minuto di silenzio, alle ore 14.23, orario della tragedia, in memoria di Francesca. La donna, 57 anni, dipendente regionale e formatrice presso il Centro per l’impiego, era conosciuta nella zona per il suo impegno sociale, e pure chi non la conosceva ha voluto salutarla: chi presenziando al minuto di silenzio, chi con una dedica e un ricordo tramite i social network. Alle 14.23, in piazza Paolo da Novi, anche il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi.

Indagini in corso – Nel frattempo la Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. Gli inquirenti stanno verificando le cause del crollo della palma e l’eventuale mancata manutenzione da parte dell’azienda comunale Aster, responsabile della gestione del verde pubblico. Sequestrato un video che riprende il momento dell'accaduto, al vaglio degli inquirenti.

Regione Liguria - "A nome della Regione Liguria, in questa giornata di dolore rinnovo il profondo cordoglio per la scomparsa di Francesca Testino, e mi unisco al dolore dei suoi familiari, amici e colleghi" ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Aderisce alla giornata di lutto cittadino anche Silvia Salis, candidata sindaco - “Rinnovo il profondo cordoglio per la scomparsa di Francesca Testino, mi unisco al dolore dei familiari, degli amici e dei colleghi a cui va il mio abbraccio e la mia vicinanza più sincera”,

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.