A12, incidente fra Chiavari e Rapallo verso Genova. E anche lo youtuber CiccioGamer rimane fermo in coda

Forti disagi alla viabilità autostradale in provincia di Genova, poco prima delle 14 un'automobile che percorreva la A12 verso Genova si è ribaltata e ha preso fuoco all'interno della galleria Maddalena Ovest, fra Chiavari e Rapallo.

Il traffico è stato sbloccato dopo essere rimasto fermo per alcuni minuti: rimangono 4 km di coda in direzione di Genova. Fortunatamente, gli occupanti sono riusciti a uscire dal mezzo e sono stati soccorsi dai militi della Croce rossa di Chiavari e dal personale del 118: sono stati poi trasferiti in codice giallo all'ospedale di Lavagna

Tutti fermi - A farne le spese centinaia di viaggiatori rimasti fermi in coda: tra questi anche lo youtuber CiccioGamer89, noto streamer e influencer, atteso a Genova per l'inaugurazione del suo nuovo store nel centro cittadino. Con un video pubblicato sui suoi social, lo youtuber stesso ha documentato il fatto, per anticipare che sarebbe arrivato in ritardo rispetto all'orario previsto. Purtroppo, le autostrade liguri non lasciano scampo a nessuno

Traffico - A chi viaggia in direzione di Genova, si consiglia di uscire a Chiavari e di fare rientro in autostrada a Rapallo dopo aver percorso la SS1 Aurelia. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

