Genova, quattro nuove intitolazioni urbane: omaggi a figure simbolo della memoria e della solidarietà

La toponomastica di Genova si arricchisce di quattro nuove denominazioni, dedicate a personalità che hanno lasciato un segno nella storia e nella comunità cittadina. La giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Servizi Civici Marta Brusoni, ha deliberato oggi le nuove intitolazioni, che rendono omaggio a Luigi Matti Altadonna, Don Giacomo Chiesa, Santa Caterina Fieschi Adorno e Norma Cossetto.

Memoria storica – “La toponomastica non è solo un insieme di nomi e targhe, ma un ponte tra passato, presente e futuro”, ha dichiarato l’assessore Brusoni, sottolineando come le nuove intitolazioni siano un riconoscimento per chi ha lasciato un’impronta significativa nella comunità.

Le nuove intitolazioni – I luoghi che porteranno i nuovi nomi sono: i giardini Luigi Matti Altadonna nel Municipio V Valpolcevera, in ricordo di una delle vittime del crollo del Ponte Morandi del 2018; il belvedere Don Giacomo Chiesa nel Municipio II Centro Ovest, per onorare il parroco noto per il suo impegno nell’accoglienza e nel sostegno ai più fragili; la piazzetta Santa Caterina Fieschi Adorno nel Municipio I Centro Est, dedicata alla santa genovese che si distinse per la sua opera di carità; e la scalinata Norma Cossetto, sempre nel Municipio I Centro Est, per mantenere viva la memoria della giovane vittima delle foibe, Medaglia d’Oro al Merito Civile.

Significati e valori – L’intitolazione dei giardini a Luigi Matti Altadonna è un tributo al suo impegno sociale, testimoniato anche durante l’alluvione della Valpolcevera. Il belvedere dedicato a Don Giacomo Chiesa ricorda la sua dedizione ai più deboli come parroco di San Bartolomeo del Fossato. La piazzetta intitolata a Santa Caterina Fieschi Adorno celebra la sua instancabile opera di assistenza agli ammalati dell’Ospedale Pammatone. Infine, la scalinata Norma Cossetto rappresenta un monito affinché la memoria della tragedia delle foibe non venga dimenticata.

