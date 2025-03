Diano Marina, vertice su lavori in corso: Scajola: "250mila euro da Regione Liguria per via Novaro"

L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ha fatto tappa a Diano Marina per un confronto con il sindaco Cristiano Za Garibaldi e la sua amministrazione sui lavori in corso. Al centro della discussione, lo stato di avanzamento della pista ciclopedonale e i nuovi interventi di riqualificazione urbana.

Fondi per via Novaro – “Il fondamentale lavoro della pista ciclopedonale procede secondo cronoprogramma”, ha dichiarato Scajola, annunciando lo stanziamento di 250mila euro da parte della Regione Liguria per interventi accessori lungo via Novaro, fino all’incrocio con via Villebone. Secondo l’assessore, una volta completata, l’opera diventerà un simbolo per il Ponente ligure, portando benefici a turismo, economia e viabilità.

Evento culturale – Scajola ha poi partecipato alla quarta conferenza de “I Venerdì della Conoscenza”, evento promosso dal Comune e sostenuto dalla Regione. Il tema dell’incontro, “I microbi salveranno il mondo?”, è stato affrontato dal relatore Rino Rappuoli.

Collaborazione Regione-Comune – Il sindaco Za Garibaldi ha espresso soddisfazione per la visita: “È sempre un piacere aggiornare l’assessore sui nostri progetti, soprattutto per la riqualificazione urbana. La collaborazione con la Regione è fondamentale per il nostro territorio”.





