Carige, Zanti (direttore territoriale Bper): "Le difficoltà ci sono state, ma abbiamo risposto in maniera soddisfacente"

"Siamo in una fase di allineamento ma le cose sono andate bene, le difficoltà non sono mancate ovviamente, soprattutto per la clientela che si è recata agli sportelli in modo molto massiccio, ce lo aspettavamo e i colleghi erano stati preparati da tempo e siamo riusciti a dare un servizio che riteniamo soddisfacente. Anche i riscontri della movimentazione estremamente intensa, che abbiamo visto anche in modalità telematica ci hanno detto che le cose stanno progressivamente migliorando". Lo ha dichiarato Luigi Zanti, direttore territoriale Bper Banca in merito al passaggio da Carige a Bper dei giorni scorsi.

"Andare agli sportelli in questi giorni crea ovviamente qualche disagio per le file. I colleghi sono comunque pronti all'ascolto e hanno gli strumenti per risolvere le problematiche. Questa - ha spiegato Zanti - è stata un migrazione tra le più complesse perché abbiamo integrato non solo filiali ma due banche, Carige e Monte Lucca, una terza banca, la Cesare Ponti che ha mantenuto una "legality" autonoma, e quindi sono stati integrati tre sistema operativo in uno. Abbiamo circa 500 colleghi che hanno partecipato all'attività di migrazione, che sono tutt'ora presso le filiali e gli uffici centrali e che rimarranno immagino fino a gennaio per aiutare la clientela e i colleghi in filiale per andare a regime e considerare conclusa la migrazione e vorrei fare un plauso ai colleghi Carige per la loro pazienza nei confronti dei clienti, sono loro che sanciscono il successo di questa migrazione".