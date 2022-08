Carige, Montani (Bper): "Se serve nomineremo nuovo cda". Utile triplicato

di Redazione

Bper chiude il semestre con un utile di 1,38 miliardi di euro, quasi triplicato rispetto ai 519 milioni del 2021, grazie alle poste straordinarie contabili legate all'acquisizione di Carige. Il risultato normalizzato si attesta a 316,6 milioni, con un'accelerazione nel secondo trimestre a 203,9 milioni (+81% trimestre su trimestre), al disopra dei 97,5 milioni attesi dagli analisti.

La banca ligure "rafforza ulteriormente il nostro posizionamento competitivo" e "contribuirà ad aumentare la redditiva prospettica, con benefici inoltre già visibili sul fronte della qualità del credito", ha detto l'ad di Bper, Piero Luigi Montani, che ha definito i conti "molto soddisfacenti", riflesso di "una redditività ordinaria in crescita supportata da un aumento sia del margine di interesse che delle commissioni nette", da "costi operativi sotto controllo" e da "volumi" in

"significativo rialzo".

Il banchiere si è detto convinto di riuscire a chiuderel'integrazione entro la fine dell'anno nonostante la sospensione cautelare della delibera di nomina del cda di Carige, dispostadal Tribunale di Genova su richiesta della famiglia Malacalza e la cui conferma dovrà essere discussa in udienza il 9 agosto.L'ordinanza "ha colto di sorpresa anche noi" e "ci ha creato un po' di disturbo ma non tale da rivoluzionare l'intero piano", ha detto Montani.

Se i giudici dovessero dare ragione ai Malacalza "faremo richiesta di una nuova assemblea e quindi riconfigureremo un nuovo cda che possa andare avanti" così da chiudere l'operazione "entro l'anno" e non mettere a rischio il mezzo miliardo di incentivi fiscali offerti dal governo. Bper, che con l'opa ha superato il 94% di Carige, conta di arrivare sopra il 95% con il sell-out, così da poter liquidare tutte le minoranze".