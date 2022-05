Carige, i numeri del primo trimestre: ricavi in crescita e perdite abbattute

di Edoardo Cozza

Nei primi tre mesi del 2022, l'istituto genovese chiude con un rosso di 8,7 milioni contro i quasi 40 di un anno fa. I ricavi crescono del 14,8 per cento

Carige ha chiuso il primo trimestre del 2022 con una perdita di 8,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto al rosso di 39,7 milioni dello stesso periodo del 2021, ricavi in crescita del 14,8% a 112 milioni (+10,2% sul quarto trimestre 2021), oneri operativi in calo del 4,2%. Il margine operativo lordo, si legge in una nota, è così salito da 1,8 a 20,3 milioni di euro, superando le previsioni della banca. "Il consiglio di amministrazione esprime soddisfazione per il miglior risultato operativo conseguito dalla Banca dal 2016.I risultati confermano la validità delle strategie a suo tempo impostate per assicurare sia un profilo di rischio molto basso e sostenibile, sia un rilancio commerciale solido, che oggi si riflette su volumi e ricavi in continuo incremento, nonostante alcune misure di rafforzamento non abbiano ancora dispiegato per intero gli effetti previsti", ha commentato l'amministratore delegato, Francesco Guido.