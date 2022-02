Carige, avvio positivo in Borsa in attesa dell'offerta di Bper

di Edoardo Cozza

Apertura in rialzo per il titolo dell'istituto genovese a Piazza Affari: oggi il cda della banca emiliana per l'opa, ma intanto le azioni volano a +0,33%

Lunedì 14 Febbraio 2022