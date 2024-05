Cargo-partner testa gli e-truck per i trasporti di primo e ultimo miglio

Il fornitore internazionale di trasporti e info-logistica ha lanciato un programma di sperimentazione di camion elettrici come parte della sua strategia globale di sostenibilità. L’azienda sta guidando la transizione verso soluzioni logistiche più ecologiche integrando i camion elettrici nelle sue operazioni di trasporto di primo e ultimo miglio, a partire dall’Austria e dalla Slovacchia.

La direzione Overland di cargo-partner si è impegnata a distribuire almeno cinque autocarri elettrici a marchio cargo-partner, con capacità da 7,5 a 10 tonnellate, nel segmento del trasporto stradale locale in Europa entro la fine del 2024. Questi veicoli ecologici saranno inviati esclusivamente dai team di trasporto su strada di cargo-partner per i ritiri e le consegne del primo e dell’ultimo miglio.

La fase iniziale di sperimentazione degli e-truck si è concentrata su Austria e Slovacchia, con piani di espansione in altri Paesi della regione CEE. I test sono iniziati in Austria alla fine di marzo e in Slovacchia a metà aprile.

“cargo-partner si impegna a promuovere l’innovazione sostenibile nel settore della logistica”, ha dichiarato Thomas Schledorn, Chief Operating Officer Overland di cargo-partner. “Siamo molto soddisfatti dei risultati positivi delle prove iniziali in Austria e Slovacchia e ci auguriamo di testare presto i camion elettrici in altri Paesi”. Introducendo i camion elettrici per i trasporti di primo e ultimo miglio, puntiamo a ridurre la nostra impronta di carbonio e a contribuire a un ambiente più pulito, mantenendo al contempo i più alti standard di servizio per i nostri clienti.”

Durante la fase di prova in Austria, cargo-partner ha testato il Mercedes-Benz eActros-300, che vanta un’autonomia di 250-300 km con una sola carica. Operando intorno all’hub di cargo-partner vicino all’aeroporto di Vienna, l’azienda ha condotto con successo operazioni di raccolta e consegna senza emissioni e senza rumore. Il camion ha effettuato numerose fermate durante i tour e ha trasportato in media circa 5,5 tonnellate di carico al giorno.

Un momento importante è stato il tour nella vicina città di St. Pölten. Durante il viaggio, l’autocarro ha consegnato un carico totale di 6,9 tonnellate, completando tutte le fermate dei clienti su una distanza totale di 264 km. Con un consumo medio di energia di solo 1 kWh/km, l’autocarro si è dimostrato altamente efficiente dal punto di vista energetico, dato che il computer di bordo indicava una capacità residua del 38% o 166 km alla fine della giornata.

In Slovacchia, cargo-partner ha provato il camion FUSO eCanter per un periodo di due settimane. Questo camion elettrico all’avanguardia ha una potenza di 123,9 kW e una capacità di carico utile di 3,1 tonnellate, con spazio di carico per 12 pallet e un’autonomia di guida fino a 200 km con una sola carica.

Il periodo di prova si è concentrato principalmente sui viaggi giornalieri all’interno dell’area urbana di Bratislava, ma ha incluso anche viaggi di prova tra l’hub di Bratislava e il magazzino di cargo partner a Dunajska Streda, nonché da Bratislava a Vienna, Fischamend e ritorno. In termini di efficienza energetica, i risultati sono stati all’altezza delle prove effettuate in Austria, mostrando un consumo medio di 1 kWh/km, che equivale ai costi dei camion convenzionali.

Dopo un’attenta valutazione dei risultati, cargo-partner intende impiegare gli e-truck su base giornaliera in collaborazione con vettori principali selezionati e fidati. Inoltre, cargo-partner garantirà la ricarica dei carrelli presso i suoi hub per facilitare le operazioni senza interruzioni.