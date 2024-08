Carceri Liguria, Paita (Iv): "Suicidi e sovraffollamento una sconfitta per tutti"

"Questa mattina di Ferragosto, assieme a Antonella Franciosi, ho visitato il carcere della Spezia. Desidero ringraziare la direttrice Maria Cristina Biggi e Licia Vanni per averci elencato le diverse problematiche di gestione e organizzazione. Alla Spezia urgono i lavori di ripristino della intera area allagata dell'edificio. Serve più personale sanitario e più spazi per attività. Il sovraffollamento e i suicidi in carcere sono una sconfitta per tutti. Soprattutto per chi come noi di Italia Viva crede in una visione rieducativa della pena. Per questo sostengo con grande convinzione la proposta di legge di Roberto Giachetti". Lo scrive sui suoi canali social la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, dopo la sua visita al carcere della Spezia.