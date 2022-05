Carburanti, taglio alle accise prorogato fino a luglio: c'è anche il metano

di Edoardo Cozza

Una nota di Palazzo Chigi amplia il periodo con prezzi ribassati per rifornirsi: fino all'8 luglio scongiurati pesanti rincari

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che proroga all'8 luglio il taglio delle accise sui carburanti. L'intervento viene esteso anche al metano per cui l'accisa va a zero e l'Iva viene ridotta al 5%. Scongiurata così l'ipotesi rincari che, inevitabilmente, si sarebbe concretizzata a partire da domani.

La decisione del governo permette di mantenere i prezzi di diesel e benzina sotto i 2 euro a litro, ampliando il taglio anche al metano. Riduzioni in arrivo sarebbero previste anche per il gnl usato per l'autotrazione.