Capozucca show al Derby del Lunedì: "Blessin? Non mi era simpatico, troppe sceneggiate e poi il traduttore in campo..."

"Blessin? Non mi era simpatico, troppe sceneggiate per accattivarsi il pubblico ma i protagonisti in campo, nel bene e nel male, sono sempre i calciatori. Aveva difficoltà evidenti a parlare l'italiano e ha portato in B il Genoa, di cui sono tifoso".

Non ha certo usato giri di parole Stefano Capozucca al Derby del Lunedì, la trasmissione in onda su Telenord condotta da Giampiero Timossi, nei confronti del predecessore di Alberto Gilardino. L'ex direttore sportivo rossoblù ha aggiunto: "Personalmente Blessin non lo conosco e non ci tengo a conoscerlo...".

L'intervento a gamba tesa di Capozucca su Blessin nel video che vi proponiamo in allegato.