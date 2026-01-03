Capodanno al canile: il video degli effetti dei botti sugli animali diventa virale e scatena polemiche

Un video che mostra le reazioni spaventate degli animali ai botti di Capodanno ha fatto il giro del web, diventando virale e suscitando grande attenzione sul tema della sicurezza degli animali durante le feste. Pierandrea Fosella, volontario e membro del consiglio direttivo de L’Associazione L’Impronta – Volontari Indipendenti Canile, che gestisce il Canile Municipale della Spezia dal 2018, e Luigi Sganga della Croce Gialla commentano la situazione, evidenziando quanto sia importante sensibilizzare i cittadini e adottare comportamenti responsabili. Fosella sottolinea che il rumore dei fuochi d’artificio provoca forte stress negli animali, mentre Sganga invita a misure concrete per tutelare la loro sicurezza, soprattutto durante momenti di festa come il Capodanno.

