Caos ferrovie: porte bloccate sull'IC Ventimiglia-Genova, treno cancellato. Guasto a convoglio in Francia, nuovo stop sulla linea per Cuneo

Un'altra giornata di passione sulle ferrovie liguri, in ossequio alla tradizione del venerdì 17. Il treno intercity 3357 Ventimiglia-Genova ha avuto un problema alle porte che lo ha costretto ad arrivare in ritardo a Savona, dove è stato poi cancellato. Il treno 3359 Alassio-Genova che lo seguiva ha accumulato ritardo per 45 minuti ma ha proseguito fino a Genova.

Linea italofrancese - Ma non è finita. Da questa mattina, i treni della linea ferroviaria Ventimiglia-Breil sur Roya-Cuneo sono stati cancellati in entrambe le direzioni, a causa di un guasto sul versante francese nei pressi di Breil. Un altro stop che si aggiunge a una serie di disservizi che da novembre hanno messo a dura prova i viaggiatori, creando disagi quotidiani.

Guasto - Il guasto è avvenuto alle prime luci dell’alba, intorno alle 5.20, e ha coinvolto la tratta che attraversa la suggestiva val Roya, un percorso che collega la Liguria alla provincia di Cuneo, passando anche dalla Francia. La ferrovia, conosciuta per i suoi panorami mozzafiato, da tempo è al centro di interruzioni e disagi frequenti, con guasti tecnici, rischi di frane e verifiche che si sono susseguite senza soluzione di continuità.

Disservizi - I problemi alla linea sono cominciati già nel mese di novembre e non hanno mai cessato di presentarsi. Ogni settimana i viaggiatori si trovano a fare i conti con un treno cancellato o con ritardi dovuti a guasti improvvisi. Il tratto che da Ventimiglia porta a Cuneo, infatti, è noto non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua instabilità tecnica. Le cause dei disservizi sono varie: dai guasti tecnici a quelli legati alla sicurezza dei binari, passando per il rischio frane.

Treno delle nevi - Particolarmente utilizzata nei mesi invernali, questa linea è un punto di riferimento per gli amanti degli sport sulla neve, diretti verso Limone Piemonte. In estate, invece, la stessa tratta accoglie i turisti che vogliono raggiungere le rinomate spiagge della Riviera dei Fiori. Eppure, nonostante il suo fascino, la "Ferrovia delle Meraviglie", come viene chiamata, sta rischiando di trasformarsi nella "Ferrovia della Speranza", come alcuni viaggiatori hanno già ribattezzato la linea, a causa delle continue difficoltà.

Soluzioni - Trenitalia, attraverso il suo servizio di assistenza a Ventimiglia, ha cercato di venire incontro ai viaggiatori proponendo delle alternative. Per coloro che devono raggiungere la città di confine, i treni in partenza da Fossano verranno deviati tramite Savona, un percorso che garantisce la continuità del servizio, ma che inevitabilmente allunga i tempi di percorrenza.

