Cantieri autostradali, via libera a 14 milioni di ristori per gli autotrasportatori liguri

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con Regione Liguria, ha dato il via libera all’erogazione di una nuova tranche da 14 milioni di euro di ristori destinati agli autotrasportatori penalizzati dai cantieri sulle tratte liguri di competenza di Autostrade per l’Italia.

Le risorse rappresentano le eccedenze residue emerse alla conclusione dell’iniziativa di cashback prevista dall’accordo siglato nel 2023, che ha già portato all’erogazione di tre tranche da 35 milioni di euro ciascuna. I fondi saranno distribuiti da Aspi con le stesse modalità già adottate, a sostegno del sistema logistico regionale. A gennaio, dopo le festività, sarà convocato un tavolo tecnico con le associazioni dell’autotrasporto.

«Un segnale di attenzione verso chi ha sopportato maggiori disagi durante un necessario processo di ammodernamento infrastrutturale», ha commentato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, sottolineando il valore strategico delle opere per la sicurezza e la competitività del territorio.

Per il viceministro Edoardo Rixi, si tratta di «un impegno concreto a favore di un settore fondamentale per l’economia ligure e nazionale», mentre l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone ha evidenziato l’importanza dei ristori anche in vista della ripresa dei cantieri dal 7 gennaio. Il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana ha infine ribadito la volontà di proseguire il confronto con le categorie per tutelare competitività e occupazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.