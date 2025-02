Candidata centrosinistra, Silvia Salis alla prova della coalizione: oggi incontri con Avs e 5 Stelle

Se siamo sicuri delle sue qualità nel lancio del martello, oggi vedremo come Silvia Salis se la cava nella corsa a ostacoli. La candidata in pectore del centrosinistra alle prossime elezioni per il sindaco, o sindaca, di Genova oggi ha in calendario due incontri con gli alleati: Alleanza Verdi e Sinistra nel pomeriggio e Movimento 5 Stelle in serata. La coalizione prima di accettare la sua candidatura, spinta in particolare dalla maggioranza del Pd, vorrebbe valutare la sua posizione sugli elementi chiave del programma. In particolare sembra che tra i pentastellati serpeggi un po' di scetticismo, così come tra la base del Partito Democratico stesso. Argomento che sarà oggetto di discussione nella riunione con i presidenti dei circoli che si svolgerà questa sera.

Gli altri - In una sorta di biathlon, dopo la corsa a ostacoli ci saranno i 100 metri. Gli avversari nello sprint finale sono già noti da settimane, Federico Romeo e Armando Sanna, le cui candidature sono ancora sul tavolo del Pd e degli alleati anche se in stand by. Il primo, nonostante molte voci dicessero il contrario, non incontrerebbe veti dalla coalizione. Ad opporsi alla sua candidatura sarebbe invece la maggioranza interna al Partito Democratico, schieramento opposto a quello di Romeo. Armando Sanna imvece è ancora in mezzo al guado: ufficialmente non ha ritirato la sua candidatura ma ha fatto filtrare un convinto apprezzamento dell'eventuale scelta di Silvia Salis

