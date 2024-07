Campomorone: grande successo per lo schiuma party nei giardini Dossetti

Sono stati martedì di luglio all'insegna della socialità e della partecipazione a Campomorone. Non ha fatto differenza l'ultima serata del mese con negozi aperti fino a tarda ora, street food e spettacolo finale dedicato ai più giovani all'interno dell'anfiteatro Dossetti adiacente al Cabannun alla spalle del municipio di Palazzo Balbi.

Qui è andata in scena una vera e propria battaglia di schiuma con più generazioni coinvolte: dai ragazzi agli adulti fino a qualche nonno, tutti in pista e a ritmo di musica per ripararsi dalla macchina sparabolle entrata in funzione a partire dalle 22.

Una serata calda, ma vissuta da gran parte della cittadinanza come un momento spensierato in grado di unire età differenti in un Comune sempre in prima fila per eventi culturali che, questa volta, con successo, ha puntato sul puro divertimento.