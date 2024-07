Campo Ligure, l'opera incontra la storia: "Il Trovatore" di Verdi sotto le stelle

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L'estate si accende di emozioni a Campo Ligure con il ritorno dell'attesissimo appuntamento operistico al Castello, che quest'anno, il 20 luglio, ospiterà l'opera "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi. Dopo il successo delle passate edizioni con capolavori come "La Traviata", "Cavalleria Rusticana", "La Bohème", "Lucia di Lammermoor" e "Gianni Schicchi", le maestose mura del castello si preparano a rivivere la magia della grande lirica.

L'incantevole scenario naturale del Castello di Campo Ligure farà da cornice a questo capolavoro della Trilogia Verdiana, rendendo l'esperienza visiva e uditiva ancora più straordinaria. La storia struggente e drammatica di Azucena, Manrico e Leonora prenderà vita in quattro atti di pura emozione, trasportando il pubblico in un vortice di passioni, vendette e amori proibiti.

"Il Trovatore" racconta la vicenda di Azucena, una giovane gitana assetata di vendetta contro il Conte di Luna, responsabile della morte di sua madre sul rogo. Nella sua follia, Azucena rapisce uno dei figli del conte, Manrico, ma in un tragico errore brucia vivo il proprio figlio, allevando poi Manrico come se fosse suo. Anni dopo, Manrico diventa un Trovatore e si innamora di Leonora, dama di compagnia della principessa d'Aragona, ricambiato da lei. Tuttavia, anche il nuovo Conte di Luna desidera Leonora, scatenando un conflitto mortale che culmina in una tragica rivelazione: Manrico è in realtà il fratello del Conte.

Le precedenti edizioni hanno registrato un entusiasmo travolgente da parte del pubblico e della critica, e quest'anno le aspettative sono ancora più alte. L'atmosfera medievale del castello, unita alla potenza dell'opera di Verdi, promette di regalare una serata indimenticabile, in cui ogni nota e ogni parola risuoneranno con una risonanza senza eguali.

Gli amanti dell'opera e i curiosi che vogliono scoprire il fascino della lirica in un contesto unico non possono mancare a questo straordinario evento. Il Castello di Campo Ligure è pronto ad aprire le sue porte e a trasformarsi in un teatro a cielo aperto, dove la storia e la musica si intrecciano in un abbraccio emozionante. Non perdete l'occasione di vivere una notte magica, sotto le stelle, con "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi.

Durante la conferenza di presentazione sono intervenuti vari promotori e responsabili dell'evento. Tra i promotori anche il vice sindaco di Campo Ligure, Leoncini Andrea, ha esternato il proprio entusiasmo, ammettendo: "Dal 2016 portiamo l'opera a Campo Ligure per allietare gli spettatori locali e non. Spesso abbiniamo la lirica ad uno spettacolo di pittura, che quest'anno faremo a settembre. Il nostro intento è quello di avvicinare quante più persone possibili, soprattutto i giovani. Cerchiamo di trasmettere la cultura attraverso questi metodi suggestivi e coinvolgenti."

Ha detto la propria anche Paolo Andrea Ferrando, presidente APS Voz y Alma – "L’Anima dell’Opera”: "Tutti gli anni abbiamo avuto un ottimo riscontro. Quest'anno abbiamo scelto "Il Trovatore", perché è un'opera che si addice tantissimo nel nostro castello. Era uno dei titolo che ci mancava. L'opera lirica sta vivendo una profonda crisi, per quanto riguarda i suoi spettatori, quindi bisogna riportarla al pubblico abbassando i costi e rendendola accessibile a tutti. Inoltre, ogni anno facciamo audizione per reclutare artisti, che provengono da tutto il mondo, ed è giusto sottolineare che i nostri interpreti sono favolosi."

Tra le voci ascoltate, ha rilasciato una breve dichiarazione anche la regista e coreaografa, Ernica Papale: "Verdi riesce a farci percepire le emozioni e le sensazioni che vivono i personaggi, ci consente di visualizzare la scena attraverso la musica. Nell'opera sono presenti anche dei bambini, perché vogliamo che fin da piccoli si appassionino e possano veicolare messaggi di cultura importanti. Campo Ligure è un gioiellino ed il castello è il luogo adatto per quest'opera. Cerchiamo tutti di creare la giusta armonia per la buona riuscita dello spettacolo. Lavoriamo con grandi professionisti, molti provengo anche dall'estero. Riusciamo a registrare belle soddisfazioni."